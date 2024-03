Dark Souls 3, il prequel dei fan presto in prova gratis

Il team di autori dietro la mod prequel di Dark Souls 3, chiamata Dark Souls Archthrones, è pronta a rilasciare una demo del loro ambizioso progettto.

Mettendo un attimo da parte Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terza capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware sta per ricevere un prequel realizzato dai fan.

Dopo che diverso tempo fa il fan project si è mostrato in tutta la sua bellezza, è il turno di alcune novità realmente interessanti.

Come riportato anche da DSO Gaming, il team di modder dietro la mod prequel di Dark Souls 3 ha deciso che presto potremo provare il tutto con mano, gratuitamente.

Gli autori hanno condiviso infatti un nuovo trailer (che trovate poco sopra), affermando che la demo gratuita per PC sarà finalmente rilasciata l'11 marzo.

In Dark Souls Archthrones, i giocatori potranno accedere ai cinque mondi attraverso il Nexus of Embers. Questi incontreranno numerosi boss e potranno anche trovare diversi validi alleati.

Inoltre, la mod avrà una versione rivisitata di Lothric e di altri luoghi iconici di Dark Souls.

Ma non solo: Dark Souls Archthrones conterrà anche elementi di Demon's Souls, oltre al fatto che team di sviluppo prevede anche di aggiungere nuovi nemici, missioni degli NPC e molti segreti da trovare.

Si tratta di una mod molto attesa che molti appassionati di Dark Souls potrebbero trovare interessante. E sì, non mancheremo di condividere il link per il download della demo non appena sarà disponibile.

