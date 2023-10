Dark Souls 3 diventa più bello da giocare e da vedere, grazie ai fan

Dark Souls 3 è uno dei soulslike più apprezzati di tutti i tempi, tanto che il gioco sta per ricevere una nuova mod realmente sorprendente, nonché gratuita.

Lasciando da parte Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora giocato.

Advertisement

Del resto, ormai diverse settimane fa una mod ne ha migliorato il comparto grafico, rendendolo più bello da vedere.

Senza contare la mod che permette di giocare Dark Souls 3 in prima persona, davvero molto particolare.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il team Project Eclipse ha pubblicato un nuovo trailer per una sorprendente mod di revisione per Dark Souls 3, chiamata Ominous Wish.

Questa mod promette di apportare modifiche e miglioramenti alle mappe, alle texture, alle modifiche ai modelli, agli scenari e all'illuminazione del gioco.

Purtroppo, al momento non è stata fissata una data di uscita per Ominous Wish: tuttavia, il video che trovate poco sopra, nel player dedicato, è sicuramente in grado di darvi un'idea di cosa potete aspettarvi.

Sicuramente, non appena la mod sarà resa disponibile, i fan dei souls (e in particolare quelli della saga di Dark Souls) avranno quindi un buon motivo per mettere - o rimettere - mano al terzo e indimenticato capitolo del franchise.

In attesa dell'uscita di Ominous Wish, il modder "Zethras" ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls 3 che prevede l'inclusione di una modalità facile (rigorosamente non ufficiale).

Ma non solo: un altro fan ha condiviso un video che mostra DS3 rimasterizzato con il potentissimo motore grafico di Epic, Unreal Engine 5.

Per concludere, FromSoftware ha rilasciato ormai diverse settimane una nuova patch - questa volta ufficiale - per la versione PC di Dark Souls 3, la quale apporta correzioni tecniche e fix di vario tipo.