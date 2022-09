Dark Souls 3, ci sono cattive notizie per i giocatori PC

I fan di Dark Souls 3 su PC non sono mai stati troppo fortunati, specie per i problemi legati ai server riscontrati nelle scorse settimane e che ora sembrano aver fatto nuovamente capolino.

Il terzo capitolo della trilogia di soulslike (che trovate anche su console su Amazon) è stato protagonista di una vicenda molto grave.

Parliamo della clamorosa fuga di dati che riguardò tutte le versioni PC di Dark Souls, costringendo FromSoftware a chiudere tutti i server per precauzione.

Un evento che sembrava ufficialmente acqua passata, sebbene le notizie di queste ore hanno gettato una nuova ombra nera sulla questione.

Come riportato anche da PC Games N, a poco più di un mese dal ritorno online, i server di Dark Souls 3 per PC sono stati nuovamente chiusi.

Lo sviluppatore FromSoftware ha confermato che c’è un “problema” quando si accede al gioco tramite Steam e che il team di sviluppo sta indagando sulla questione.

«Al momento è stato confermato un problema con il gioco online di Dark Souls 3 tramite la piattaforma Steam», afferma From in un comunicato pubblicato su Twitter.

«Stiamo indagando sull’origine del problema e vi informeremo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli». Ora come ora, quindi, non è possibile giocare online a Dark Souls 3.

I tempi di inattività dei server sono un problema abbastanza comune per i giochi con funzionalità online, ma quest’ultima chiusura è particolarmente frustrante per i giocatori di Dark Souls, in quanto arriva appena un mese dopo che i server sono stati riportati online.

From non ha specificato se quest’ultima chiusura sia in qualche modo legata al problema di gennaio, che è ancora in atto per le edizioni PC di Dark Souls, Dark Souls Remastered e Dark Souls 2.

Terremo ovviamente gli occhi aperti su eventuali sviluppi della vicenda, la quale ci auguriamo possa risolversi il più presto possibile.

