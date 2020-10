Super Smash Bros. Ultimate incontra Minecraft: svelate le novità in arrivo!

Come aveva promesso nella giornata di mercoledì, Nintendo ha svelato oggi il nuovo personaggio in arrivo per il suo Super Smash Bros. Ultimate. In realtà, parliamo di più di uno: avremo Steve, Alex, Zombie ed Enderman, che conosciamo per il celeberrimo videogioco Minecraft.

Questi personaggi si uniranno al già popoloso roster del titolo disponibile su Nintendo Switch, con un loro parco mosse che arricchirà l’esperienza del gioco firmato da Nintendo.

Dopo la presentazione, il director Masahiro Sakurai ha confermato la partnership con il gioco più venduti di sempre firmato da Mojang, confermando che «non peschiamo a caso» i personaggi che si uniscono al roster del suo Super Smash Bros. Ultimate. Il team di sviluppo ha dovuto lavorare per adattare le peculiarità di Minecraft – come il corto raggio d’azione dei personaggi all’interno del titolo originale – alle meccaniche del suo titolo, motivo per cui molti elementi saranno molto diversi da quelli che avete visto in precedenza nel gioco.

Presto scopriremo ulteriori dettagli sullo stile di combattimento di questi personaggi, con l’appuntamento fissato per il 3 ottobre alle ore 16.30.

Super Smash Bros. Ultimate è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Rimanete sulle pagine di SpazioGames per le future novità sul titolo.