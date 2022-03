Cyberpunk 2077, Pondsmith parla del gioco: “abbiamo dovuto semplificarlo”

Cyberpunk 2077 è un videogioco che, come sapete, è ispirato ad un gioco di ruolo da tavolo creato da Mike Pondsmith, con cui CD Projekt Red ha collaborato.

L’ultima edizione, Cyberpunk Red, è disponibile anche in italiano grazie alla casa editrice Need Games, che ne ha curato la versione nostrana.

Mike Pondsmith ha accolto l’opportunità con grande slancio, anche se non credeva che Keanu Reeves potesse davvero fare parte del progetto.

E CD Projekt Red ha voluto anche omaggiare il creatore, dandogli una parte all’interno di Cyberpunk 2077 come uno dei personaggi di Night City.

Pondsmith ha partecipato in maniera molto attiva alla promozione di Cyberpunk 2077, e di tanto in tanto ha parlato del suo lavoro, di come si è rapportato con CD Projekt Red, svelando tanti segreti e curiosità.

Lo ha fatto di recente anche ai microfoni di Dicebreaker, parlando di Cyberpunk Red, di 2077, di come si evolverà la linea editoriale dei giochi di ruolo, e di come si è lavorato per convertire quel regolamento al videogioco di CD Projekt Red.

«Dopo che 2077 è uscito, molti giocatori sono andati automaticamente a scoprire Red», ha dichiarato Pondsmith. Un dualismo che si è ritrovato anche nella creazione del videogioco, con un legame a doppio filo tra gli autori del gioco di ruolo cartaceo e quello videoludico.

Mike Pondsmith ha lavorato a stretto contatto con gli sviluppatori, perché Cyberpunk 2077 rappresenta anche un’evoluzione della lore del gioco di ruolo originale, ovvero Cyberpunk 2020.

Per quanto riguarda il regolamento, invece, sappiate che Cyberpunk Red è ambientato nel 2045, e quindi funge da prequel al videogioco. Pertanto si è dovuto lavorare anche sull’aspetto regolistico, semplificandolo rispetto all’originale:

«I giochi generalmente sono più semplici ora. Non così complessi, sono più story-driven. Abbiamo dovuto trovare dei modi per semplificare Cyberpunk, senza modificare troppo le sensazioni che restituisce.»

Un videogioco che, recentemente, si è aggiornato con la tanto attesa patch next-gen, che però ha creato alcuni problemi non indifferenti.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti futuri non sappiamo ancora cosa succederà alle espansioni, che non useranno però il nuovo engine.

Quello che, invece, verrà utilizzato dall’atteso capitolo di The Witcher che è stato annunciato di recente.