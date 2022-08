Cyberpunk su Netflix potrebbe avere una data di uscita (ed è vicina)

Cyberpunk Edgerunners è la nuova serie TV Netflix ispirata al videogioco Cyberpunk 2077, disponibile a partire dal prossimo mese di settembre.

Basata sulla storia e sui personaggi del gioco CD Projekt RED (che potete acquistare in offerta su Amazon) lo show promette di fare contenti in primis i fan delle serie anime.

I primi trailer di Edgerunners hanno infatti mostrato un prodotto che sembra essere all’altezza delle aspettative, considerando che manca ormai poco al rilascio.

Ora, dopo aver visto la bellissima intro ufficiale, sembra proprio che un leak abbia rivelato in anticipo la data di rilascio della serie.

Come riportato anche da The Gamer, Netflix ha inserito nell’elenco delle uscite Cyberpunk Edgerunners, il quale pare debutterà sul catalogo streaming il 13 settembre.

La data è apparsa brevemente sul sito ufficiale di Netflix per poi essere rimossa, visto che al momento è nascosta dalla scritta ‘Coming Soon’. Forse l’annuncio ufficiale avverrà nei prossimi giorni, insieme al nuovo trailer della serie.

Il protagonista di Cyberpunk Edgerunners – un nuovo personaggio di nome David Martinez – è descritto da Netflix come un ‘ragazzo di strada che cerca di sopravvivere a Night City’. Immaginiamo quindi che abbia una storia di vita nei bassifondi come V, protagonista di Cyberpunk 2077, qualora nel gioco si scegliesse il percorso da street kid nella creazione del personaggio.

Ricordiamo anche che la serie anime fu annunciata da CD Projekt nel 2020 e sarà realizzata da Studio Trigger, il celebre studio d’animazione già autore di progetti di un certo peso come Kill la Kill e Little Witch Academia.

Questa ambiziosa e promettente serie sarà divisa in 10 puntate e avrà una colonna sonora composta da Akira Yamaoka, autore della OST di Silent Hill.

Di recente, Cyberpunk 2077 ha fatto parlare di sé più che altro per l’impatto avuto sulle azioni di CD Projekt in seguito a un lancio non propriamente soddisfacente.