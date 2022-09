Cyberpunk si evolverà ancora: CD Projekt conferma novità dopo l’espansione

CD Projekt non intende rinunciare al successo ottenuto dalla sua nuova IP, nonostante il lancio sia stato decisamente problematico: l’IP di Cyberpunk continuerà ad evolversi e ad accogliere grandi novità, anche dopo la fine di questo capitolo.

L’ultimo evento organizzato dagli sviluppatori ha infatti svelato tante novità in arrivo, che sembrano però aver preannunciato l’imminente fine dei lavori in corso su Cyberpunk 2077 (potete recuperarlo su Amazon), con la casa di The Witcher pronta a pensare al suo futuro.

Il team ha infatti annunciato ufficialmente Phantom Liberty, la prima espansione di Cyberpunk 2077 in esclusiva next-gen che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, sarà anche l’ultima.

Dopo l’anticipazione arrivata tramite un commento su YouTube, poi cancellato dagli stessi sviluppatori, CD Projekt ha confermato in queste ore la notizia che molti temevano: non sono previste ulteriori espansioni. Tuttavia, i fan del franchise non hanno nulla da temere, in quanto gli sviluppatori stanno già pensando al post-2077.

Come riportato da VGC, il team ha infatti confermato l’indiscrezione durante l’ultima earnings call dell’azienda, dove si anticipa che il futuro del franchise è più solido che mai e si espanderà anche oltre i videogiochi:

«Siamo pienamente impegnati nel continuare lo sviluppo dell’IP Cyberpunk, oltre questa espansione in particolare. Abbiamo impiegato tempo e grandi sforzi per costruire questo franchise e vogliamo decisamente continuare a espandere ciò che è stato già costruito con nuove storie, esperienze, contenuti. E non solo con il format dei videogiochi, ma mi fermo qui. Quindi, per quanto riguarda le espansioni, ce ne sarà soltanto una importante, ma in futuro ci saranno altre novità».

Che CD Projekt avesse intenzione di espandere il proprio franchise con prodotti che superassero il medium videoludico era già apparso evidente con la serie Netflix Edgerunners, che il team ha confermato essere pienamente canonica.

Insomma, se da un lato il futuro di 2077 sembrerebbe ormai segnato, dall’altro Cyberpunk continuerà a essere uno dei brand più importanti di CD Projekt ancora a lungo: a questo punto, non ci resta che attendere di scoprire quali saranno le novità che il team sta riservando ai propri fan.

Ricordiamo che la patch 1.6 è già disponibile per il download su console e PC: tra le tante novità implementate, gli sviluppatori sono riusciti a migliorare le performance anche su Xbox Series S, diventando così next-gen davvero per tutti.

Inoltre, i giocatori potranno divertirsi con un nuovo minigioco a tema The Witcher: se preferite giocarlo senza dover esplorare Night City, gli sviluppatori hanno rilasciato questo simpatico spin-off gratuitamente per tutti.