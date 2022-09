Cyberpunk Edgerunners, c’è una buona notizia per i videogiocatori

Cyberpunk Edgerunners, la serie animata firmata da Netflix e realizzata da Studio Trigger, si prepara al debutto previsto tra una manciata di giorni.

Prendendo spunto dall’ormai celebre titolo di CD Projekt RED (che potete acquistare in offerta su Amazon) lo show promette di mettere d’accordo sia i fan delle serie animate che quelli del videogame.

Videogame che, proprio in queste ore, ha svelato le carte per quanto riguarda i primi contenuti scaricabili, i quali sembrano essere davvero molto interessanti.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che i giocatori di Cyberpunk 2077 avranno qualcosa in più dalla serie anime in uscita.

CD Projekt Red ha infatti confermato che la storia di Cyberpunk Edgerunners sarà canonica per l’universo di Cyberpunk 2077 e che la serie anime di Netflix includerà anche personaggi del gioco.

Durante l’episodio speciale di Night City Wire di oggi, i creatori hanno condiviso alcuni dettagli aggiuntivi per lo show composto da dieci episodi che debutterà su Netflix il 13 settembre prossimo.

Secondo lo studio, non è necessario avere familiarità con Cyberpunk 2077 per godersi la serie, poiché racconta una storia completamente originale. Tuttavia, per i fan più accaniti c’è di più.

Innanzitutto, è stato confermato che Edgerunners è al 100% canonico per l’universo del gioco, il che spiega i nuovi contenuti ispirati all’anime, come le missioni e le armi in arrivo nel gioco.

I giocatori che hanno già avuto modo di esplorare Night City ‘si sentiranno come a casa‘ guardando l’anime, poiché Studio Trigger ha ricreato da vicino le strade e gli angoli della megalopoli futuristica per il progetto.

Inoltre, nonostante la storia di David Martinez si svolga prima degli eventi del viaggio di V, CDPR ha rivelato che gli spettatori possono aspettarsi l’apparizione di volti familiari nella serie.

Questa ambiziosa e promettente serie sarà divisa in 10 episodi e avrà una colonna sonora composta da Akira Yamaoka, già autore della OST di Silent Hill.

La serie fu annunciata da CD Projekt nel 2020 e sarà realizzata da Studio Trigger, il celebre studio d’animazione autore di progetti come Kill la Kill e Little Witch Academia.