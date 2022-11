Cyberpunk Edgerunners è un trionfo: CD Projekt pronta a svelare nuovi progetti

Il successo della serie animata Cyberpunk Edgerunners su Netflix è ormai sotto gli occhi di tutti e, naturalmente, non è passato inosservato alla stessa CD Projekt, dato che si è riflettuto con ottimi risultati anche sul suo celebre videogioco.

Negli ultimi mesi abbiamo infatti assistito a una crescita impressionante di Cyberpunk 2077 (lo trovate a meno di 20 euro su Amazon), che lo studio polacco ha associato proprio all’ottimo successo ottenuto dallo show animato.

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo infatti riportato come l’avventura ambientata a Night City ha ormai ottenuto risultati che sembravano irraggiungibili dopo il lancio burrascoso, battendo record mai raggiunti nemmeno da The Witcher.

Durante la terza earnings call della compagnia, Michał Nowakowski di CD Projekt ha commentato proprio gli ottimi risultati raggiunti dal videogioco e dallo show animato, confermando e ribadendo tutta l’intenzione di continuare a lavorare su progetti transmediali (via VGC).

Sfortunatamente, per chi sperava in un sequel, questo non significa che vedremo una seconda stagione di Cyberpunk Edgerunners, ma CD Projekt ha anticipato che sono già in lavorazione nuovi progetti e che gli annunci potrebbero essere imminenti:

«Non stiamo confermando alcuno specifico piano per una seconda stagione di Cyberpunk Edgerunners o altro di particolarmente specifico. […] Abbiamo appetito di fare di più nello [spazio] transmediale, quindi con animazioni visive o live-action, e quei piani non sono cambiati. Quando saremo pronti, potrete aspettarvi da noi più annunci al riguardo».

Sembra dunque che possano arrivare ulteriori serie animate o addirittura adattamenti live-action dai propri videogiochi e, presumibilmente, dedicate anche a Cyberpunk 2077. La storia di Edgerunners sembrerebbe essersi invece conclusa, anche se CD Projekt non ha voluto chiudere definitivamente la porta a un possibile ritorno.

In ogni caso, sembra che ci siano ancora molti progetti in arrivo particolarmente ambiziosi, sui quali al momento c’è ancora un grande mistero: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena scopriremo ulteriori novità al riguardo.

Gli sviluppatori hanno anche avuto modo di fare chiarezza su uno dei progetti videoludici più attesi, svelando una novità che farà felici gli appassionati: il remake del primo The Witcher sarà un vero open world.