Cyberpunk 2077, un trucco ingegnoso migliora il frame rate

Cyberpunk 2077 ha performance complicate al day one sulle console della passata generazione, ma i giocatori dalla loro hanno una grande creatività con la quale provano in tutti modi a migliorare la situazione nell’attesa che lo faccia CD Projekt RED.

Un trucchetto condiviso su Reddit vede infatti un utente estrarre la propria arma in pubblico ed esplodere un colpo in aria.

Grazie a questa semplice operazione, il gioco migliora il proprio frame rate su console di almeno il 10%, come sottolineato dal giocatore.

Perché? La risposta è elementare proprio come sembra: sparando in pubblico, la folla si disperde immediatamente voltandole le spalle, liberando le risorse precedentemente occupate dalla simulazione degli NPC.

Con meno, o nessun, NPC caricato sull’orizzonte visivo, Cyberpunk 2077 può dedicarsi a mantenere prestazioni più stabili e più vicine ai 30fps promessi.

Non si tratta del primo trucchetto promosso dalla community per migliorare le prestazioni del gioco sulle vecchie piattaforme, però.

Abbiamo già riportato di segnalazioni secondo cui rimuovere i quattro filtri, tra cui il motion blur e l’aberrazione cromatica, si ottengono miglioramenti sul versante delle performance.

Abbiamo ampiamente parlato delle versioni console su SpazioGames, e in particolare di quelle per Xbox in un articolo pubblicato lo scorso 10 dicembre.

Inoltre, vi abbiamo anche mostrato con un lungo video confronto Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e PS5, piattaforme su cui il titolo pare avere i problemi più grossi al momento.