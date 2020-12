Giocatori condividono i trucchi per migliorare Cyberpunk 2077 su console

Cyberpunk 2077 non sta brillando particolarmente su PS4 e Xbox One base, come abbiamo sottolineato nella nostra analisi delle versioni ormai old-gen e current-gen non ancora patchate con il potenziamento dedicato a PS5 e Xbox Series X|S.

Tuttavia, pare che ci siano modi per migliorare la situazione sulle console della passata generazione senza neppure aspettare update ufficiali di CD Projekt RED.

I giocatori si stanno ingegnando su Reddit e Twitter, come condiviso su Eurogamer.net, per migliorare la situazione prima ancora che possa metterci mano lo sviluppatore polacco.

Chiaramente, questi interventi fatti in casa perfezionano una situazione comunque emergenziale, mentre per pop-in di texture e problemi di bassa risoluzione bisognerà aspettare un intervento del team di sviluppo.

Alcune impostazioni sono attivate di base per donare all’immagine un tono più cinematografico, ma a quanto pare hanno un impatto sulle performance per il quale non varrebbe la pena tenerle in funzione.

Tra queste figurano il motion blur, un effetto pellicola, la profondità di campo, il lens flare e l’aberrazione cromatica.

Gli utenti stanno disattivando tutte queste impostazioni o solo un mix di queste, e pare che stiano ottenendo dei risultati positivi.

In particolare, sembra che la prima conseguenza sia un’immagine più chiara, il che dà quantomeno l’impressione di avere un aumento lieve della risoluzione sulle versioni base delle console old-gen.

Potete apprezzare le differenze principali nel video in alto, ma sappiate che in Stadia c’è chi già sta stappando lo spumante buono per le performance sulle ormai vecchie PlayStation e Xbox.