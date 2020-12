Cyberpunk 2077 Collector’s Edition disponibile nuovamente su Amazon!

A sorpresa, a un solo giorno dall’uscita ufficiale, Amazon Italia ha rimesso in listino la Cyberpunk 2077 Collector’s Edition!

La Collector’s Edition del gioco è disponibile per la prenotazione e contiene diversi oggetti da collezione di altissima qualità, tra cui una statua di 25 cm raffigurante V, il protagonista del gioco, una steelbook, un libro illustrato e molto altro. Il contenuto della Collector’s Edition è racchiuso in una scatola che ricorda i mega-edifici che dominano Night City.

Bonus digitali inclusi nella Collector’s Edition.: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi mobile.

Basato sul gioco da tavolo Cyberpunk 2020, il gioco ci metterà nei panni di V, un protagonista interamente personalizzabile che si troverà ad affrontare le avversità presenti nella metropoli di Night City, ricca di pericoli di ogni genere. Così come ci ha abituato in passato con The Witcher 3: Wild Hunt, anche questa volta CD Projekt RED propone diverse versioni della sua opera, da quella standard ad una maestosa versione da collezione che farà gola a tutti gli appassionati del genere.

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames è disponibile da pochissime ore la nostra recensione (con tanto di video review) del nuovo titolo di CD Projekt RED (correte a leggerla nel caso non l’abbiate ancora fatto)!

Nota: lo sblocco delle copie digitali del gioco è previsto per le 01.00 del mattino del 10 dicembre su PC o Stadia. I possessori di PS4/PS5 o Xbox One/Xbox Series X|S potranno invece fare partire la propria copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre ora italiana.

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni per PS5 e Xbox Series X arriveranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.