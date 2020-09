Cyberpunk 2077, tante nuove spettacolari immagini

CD Projekt RED ha pubblicato una lunga serie di nuove spettacolari immagini tratte da Cyberpunk 2077 che trovate come di consueto a corredo della notizia. Gli screeenshot ritraggono vari scorci di Night City, fornendoci una prima idea delle diverse aree che potremo esplorare.

Recentemente la software house ha pubblicato anche un trailer intitolato “Cartoline da Night City”, dedicato proprio alla città in cui sarà ambientato il gioco, ponendo l’accento in particolare alla sua corruzione. La compagnia ha inoltre diffuso l’elenco dei requisiti necessari per far girare il prodotto sul proprio PC, dando così modo ai giocatori di verificare se la propria configurazione è all’altezza della situazione.

CD Projekt RED ha infine parlato della longevità dell’opera, affermando che la storia principale di Cyberpunk 2077 sarà leggermente più corta di The Witcher 3, dato che molte persone si sono lamentate dell’eccessiva lunghezza della main story del titolo avente come protagonista Geralt di Rivia.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà lanciato il prossimo 19 novembre per Windows PC, Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One, e in un secondo momento arriverà anche su Google Stadia e console di nuova generazione (Playstation 5, Xbox Series X/S).