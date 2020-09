Cyberpunk 2077, i nuovi trailer presentano Night City e le gang

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo trailer di Cyberpunk 2077, mandato in onda per la prima volta in Night City Wire, episodio 3.

Il trailer si intitola «Cartoline da Night City» e presenta la città in cui sarà ambientato il gioco, ponendo l’accento in particolare sulla sua corruzione.

«Ciao, appena arrivato a Night City? Non è poi cosi male qui…», recita non a caso la (abbastanza minacciosa) descrizione del trailer.

Cyberpunk 2077 è un gioco d’azione open world ambientato a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, la moda e le modifiche corporee.

Il giocatore veste i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca dell’impianto che conferisce l’immortalità.

Sarà possibile personalizzare il cyberware del tuo personaggio, le abilità, lo stile di gioco ed esplorare una vastissima città dove le tue scelte plasmano la storia e il mondo intorno a te.

Un secondo trailer è stato condiviso subito dopo il primo, e con l’evocativo titolo «Gangs of Night City» presenta la gang con cui ci troveremo a convivere nella città.

V potrà accettare lavori da queste gang in quanto mercenario indipendente ma, proprio perché mercenario, avrà una sua speciale gang e non potrà unirsi alle altre.

Una clip molto sostanziosa, visto che permette di dare uno sguardo alla storia e al gameplay lungo oltre 4 minuti e mezzo.

Cyberpunk 2077 è in uscita per PC, PS4 e Xbox One il 19 novembre, e in un secondo momento arriverà anche su Google Stadia.

Come testimoniato dal fatto che recentemente un membro di CD Projekt RED abbia già platinato il gioco, non dovrebbero esserci ritardi stavolta.

Il titolo sarà giocabile anche su console Xbox Series X e PlayStation 5 fin dai rispettivi day one, proponendo anche un upgrade next-gen specifico nel 2021.

Nonostante i recenti aumenti di prezzo, lo studio polacco ha promesso che le nuove versioni che saranno commercializzate costeranno come le current-gen.