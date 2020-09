Quanto dura Cyberpunk 2077? CD Projekt RED risponde

CD Projekt RED ha fornito una prima indicazione riguardo a quanto dura Cyberpunk 2077, il prossimo, attesissimo RPG dei creatori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Come spiegato nell’ultimo Night City Wire, l’episodio 3, lo studio polacco ha imparato una lezione importante dal suo precedente titolo, e del resto questo sembrava averlo già suggerito il fatto che qualcuno ha già platinato Cyberpunk 2077.

«Sappiamo che la storia principale di Cyberpunk 2077 è leggermente più corta di The Witcher 3», ha spiegato il senior quest designer Patrick K Mills.

«Abbiamo avuto un sacco di lamentele perché la main story di The Witcher 3 era troppo lunga», ha aggiunto.

«E, guardando i dati, si vedono tremendi quantità di gente che ha giocato quel titolo molto a lungo ma non ha mai raggiunto la fine».

Stavolta, «vogliamo che vediate l’intera storia» di Cyberpunk 2077, «quindi abbiamo accorciato la storia principale, ma abbiamo tantissimo da fare e, in termini di fare una campagna da completisti, semplicemente non ho quel numero».

L’ultimo appuntamento con Night City Wire ci ha mostrato il numero elevato di gang che popoleranno la metropoli, e dalle quali sarà possibile ottenere decine di incarichi nei panni del mercenario V.

Dopo una lunga attesa, sono stati finalmente svelati i requisiti di sistema del gioco, che non saranno esigenti come in molti temevano.