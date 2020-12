Cyberpunk 2077 stuzzica i giocatori, svelano i siti per adulti

Già a ridosso dell’uscita di Cyberpunk 2077 avevamo scoperto che il titolo firmato da CD Projekt RED si stava rapidamente conquistando un posto nel cuore dei visitatori dei siti di intrattenimento per adulti, dove i personaggi di Night City stavano finendo al centro delle ricerche tematiche. Un dato confermato anche ora, al di là di qualsiasi polemica sul comparto tecnico del gioco costata parecchi soldi a CD Projekt, da ulteriori numeri.

Come riportato dai colleghi del sito PureXbox, infatti, Cyberpunk 2077 ha avuto un’impennata del 3420% nelle ricerche su un noto sito di contenuti espliciti per adulti, con tantissimi giocatori che, quindi, cercano video dedicati al videogioco di ruolo ambientato nel futuro. Un aumento c’era stato già intorno a inizio dicembre, svela il grafico, con il picco assoluto raggiunto il 10 dicembre, giorno del debutto di Cyberpunk 2077 – come potete vedere nel grafico completo su Reddit.

Cyberpunk 2077

La notizia effettivamente non sorprende: fin dall’annuncio il gioco si è presentato come un prodotto pensato per il pubblico adulto, al punto che la sessualità trova molto spazio all’interno dei suoi contenuti – come vi ha raccontato, senza spoiler, il nostro Domenico.

Inoltre, le personalizzazioni particolarmente audaci e l’uso del motion capture per i contenuti espliciti avevano già dato l’idea di un titolo che voleva giocare a più riprese con il corpo umano, sia nella sua nudità che nelle modifiche che è possibile applicargli per alterarne percezioni e capacità.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia: il gioco, che potete vivere anche su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, vi pone nei panni di V, un mercenario che in una Night City ricca di contraddizioni dovrà trovare la sua strada e costruire un suo percorso, intrecciando i suoi destini a quelli di altri personaggi non giocabili e tanto alle persone della strada, quanto alle corporazioni che tengono in scacco la città.

Avete già visto le nostre video analisi del gioco su PlayStation e su Xbox, oltre alla diretta che ve lo mostra in azione su Google Stadia?