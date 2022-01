Cyberpunk 2077, scoperto un trucco clamoroso per evitare danni da caduta

Cyberpunk 2077 è stato sicuramente un fenomeno videoludico. Nel bene o nel male il gioco di CD Projekt Red è riuscito ad ammaliare tantissimi giocatori, che si sono persi nella bella e dannata Night City.

Il titolo ha attraversato più periodi bui che momenti di ribalta, ma sicuramente l’ambientazione proposta è di indubitabile bellezza.

Nonostante tutto, il gioco di CDPR nell’ultimo anno ha vissuto una sorta di redenzione, visto che è diventato uno dei titoli più venduti e giocati dell’intero 2021, almeno su PC.

Tra i tanti bug e glitch qualcuno adesso ha però scoperto un metodo alquanto singolare per annullare completamente qualsiasi danno da caduta.

Si tratta di un utente di Reddit dal nome John-Killing, il quale ha mostrato un glitch che, tramite l’attivazione della Photo Mode, permette al giocatore di azzerare il danno quando si cade da grandi altezze.

Nel video mostrato c’è V nel bel mezzo di uno scontro concitato nella parte esterna dei piani alti di un palazzo di Night City.

Dopo aver valutato l’altezza, il giocatore si lancia nel vuoto per sfuggire allo scontro e, con grande sorpresa, poco prima di toccare terra attiva la Photo Mode.

Nel momento in cui la modalità in questione viene disattivata, il personaggio si ritrova a terra, per strada, perfettamente illeso.

Ciò che avviene è probabilmente l’azzeramento del conteggio della velocità di caduta del PG.

Questo vuol dire che da qualunque altezza si cada, basta attivare la modalità foto per resettare la velocità e far credere al gioco che in realtà la caduta parta dal momento esatto in cui si disattiva la modalità stessa.

Sembra però che il glitch non funzioni per tutti, anche nelle stesse versioni del gioco su PC. Tuttavia, provare non costa nulla e si potrebbe senza dubbio guadagnare un ottimo modo per buttarsi dai palazzi di Night City in tutta serenità.

Infine, nell’attesa della versione next-gen di Cyberpunk 2077, potete dare uno sguardo a questo video che vi farà sognare di averla al più presto.