Cyberpunk 2077 in miniatura è ancora più bello (e non si vedono i bug)

Nonostante tutto, Cyberpunk 2077 è riuscito ad attrarre l’affetto e la passione di tantissimi videogiocatori, impegnati a vivere come mercenari a Night City.

Il titolo di CD Projekt Red ha avuto sicuramente tanti problemi, ma non possiamo dire che non sia riuscito a costruire un mondo veramente avvolgente.

Un titolo che ha vissuto una piena redenzione perché, dopo tutte le diatribe, è stato uno dei videogiochi più venduti del 2021 in ogni caso.

E anche se Cyberpunk 2077 non è ancora next-gen, qualcuno ha provato a renderlo se non altro più immersivo. Ovviamente con una mod.

Nighty City è sicuramente un luogo così bello, anche se proprio accogliente non è, che tutti coloro che hanno giocato a Cyberpunk 2077 saranno d’accordo nel definirla quasi una protagonista del gioco.

Visitarla insieme all’ingombrante presenza di Johnny Silverhand è un’esperienza davvero piacevole, un luogo in cui perdersi per centinaia di ore.

Gigantesca e claustrofobica, piena di stimoli e rumori visivi e sonori, ma anche piccolissima e in miniatura, come dimostra il lavoro dello youtuber Flurdeh, che ha creato una Night City isometrica, un diorama digitale.

Come potete vedere dal video qui sopra, sono stati riprodotti alcuni dei luoghi più iconici della città. Ma anche all’esterno, come dimostrano le baraccopoli dei nomadi nelle badlands che circondano Night City.

Viene quasi voglia di sognare uno spin-off di Cyberpunk 2077 in versione isometrica, per visitare la città in una maniera più intima se vogliamo, o sicuramente singolare e alternativa.

Ma non è l’unico luogo che, in miniatura, guadagna in estetica. Anche la gigantesca ed affascinante Hyrule di Breath of the Wild diventa ancora più magica, con lo stesso trattamento di Night City.

Nell’attesa di vedere finalmente la versione next-gen con i nostri occhi che, stando alla ricostruzione di utente PC molto abile, potrebbe essere qualcosa di molto vicino a tutto ciò.