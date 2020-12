Cyberpunk 2077, rivelato il (presunto) peso della patch Day One

Cyberpunk 2077 è sicuramente entrato in “zona Cesarini”, visto e considerato che mancano appena 7 giorni al lancio del gioco nei negozi (dopo un gran numero di rinvii che hanno messo a dura prova i giocatori di tutto il mondo).

I problemi non sono finiti, visto che nonostante le “minacce” di CD Projekt RED, qualcuno avrebbe già avuto modo di mettere le mani sul gioco.

Stando a quanto trapelato su Twitter, un utente avrebbe infatti rivelato il peso della patch Day One del gioco, la quale si aggirerebbe sui 43,5 GB da scaricare su hard disk.

For those curious Cyberpunk 2077 has a 43gb day one patch. pic.twitter.com/BKuWInTpJA — DreamcastGuy Is Reviewing Cyberpunk2077 (@DreamcastGuy) December 3, 2020

Sembra però che gli sviluppatori polacchi siano subito intervenuti sull’argomento, rivelando che il peso di quel file è relativo a una patch pre-lancio. Voci precedenti davano in ogni caso l’aggiornamento al lancio di 56 GB, notizia poi smentita da CD Projekt.

Ricordiamo che lo sblocco delle copie digitali su PC o Stadia è previsto per le 1.00 del mattino del 10 dicembre. Di convesso, l’utenza PS4/PS5 o Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S potrà far partire la propria copia digitale alle 00.00 del 10 dicembre ora italiana.

Ricordiamo ai nostri lettori di stare molto attenti con gli spoiler, visto che gli utenti scorretti sono sempre in agguato e CD Projekt monitorerà con grande attenzione l’evolversi della situazione prima del lancio ufficiale del gioco nei negozi e nei vari store online.

Cyberpunk 2077 uscirà in ogni caso su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una edizione per Google Stadia attesa per lo stesso giorno. Le versioni specifiche per PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.