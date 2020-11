Cyberpunk 2077, ecco come funzioneranno i rapporti sentimentali

Dopo essere stato rinviato per la terza volta, Cyberpunk 2077 uscirà tra poche settimane (più precisamente il 10 dicembre prossimo). Nonostante manchi quindi davvero poco tempo alla release del gioco, nuove informazioni sono ora apparse online, più precisamente circa la possibilità di intraprendere relazioni più o meno intime coi vari NPC.

In un video pubblicato da GameSpot, il giornalista Phil Hornshaw ha condiviso alcuni dettagli su come funzioneranno le relazioni sentimentali in Cyberpunk 2077.

Un'immagine di Cyberpunk 2077.

Nel video, Hornshaw ha rivelato di essere stato in grado di giocare per ben 16 ore al titolo, entrando così nel merito della faccenda legata ai rapporti sentimentali. Secondo Hornshaw, «più tempo trascorri con le persone, più le aiuti, più profonda diventa la tua relazione con loro».

I giocatori non saranno in grado di vedere una “barra delle relazioni”, bensì saranno in grado di capire se la loro relazione con qualcuno sta andando più in profondità attraverso il modo in cui gli altri personaggi interagiranno con V.

Hornshaw ha anche confermato che i giocatori potranno portare le loro relazioni con altri personaggi al livello successivo attraverso le scelte di dialogo oppure aiutando qualcuno a completare una missione secondaria. Sembra inoltre che anche solo rispondere o meno a un messaggio influenzerà la relazione tra i personaggi.

Sebbene Hornshaw non sia stato ancora in grado di scoprire come intraprendere una vera e propria relazione sessuale con un altro personaggio, ha notato che la prostituzione sembra essere un tema piuttosto presente in Cyberpunk 2077.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa il QA Lead di CD Projekt Red, Łukasz Babiel, ha rivelato che il gioco presenterà una particolare opzione che permetterà di coprire – o no – le parti intime.

Cyberpunk 2077 uscirà su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il prossimo 10 dicembre 2020, oltre a una versione Google Stadia attesa lo stesso giorno. Le edizioni PS5 e Xbox Series X del gioco usciranno invece sugli scaffali solo nel corso del 2021.