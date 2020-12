Cyberpunk 2077 rimane su Microsoft Store, ma con un avviso in evidenza

Dopo la rimozione di Cyberpunk 2077 da PlayStation Store fino a contrordine, il pensiero è andato subito e rapidamente allo store ufficiale di Xbox gestito da Microsoft, per capire se il gioco potesse dire addio anche a quello oppure no. Come abbiamo visto, però, la più recente opera di CD Projekt RED ha un colpo d’occhio sicuramente migliore sulle macchine del gigante di Redmond che su quelle Sony, motivo per cui ora come ora non sono previsti colpi di scena – al di là dei rimborsi per tutti a cui Microsoft ha già aperto.

Tuttavia, è anche vero che Microsoft ha ora aggiunto una didascalia di avviso sulla pagina dello store, facendo sapere subito ai consumatori – e senza troppi mezzi termini – che il gioco è in attesa di aggiornamenti che possano ovviare alle problematiche tecniche e alle sue instabilità. Mentre l’avviso non compare, per ora, nella pagina in italiano, potete vederlo in quella in inglese, dove leggiamo, proprio in apertura alla sua descrizione:

Gli utenti potrebbero avere dei problemi di performance, giocando questo gioco su console Xbox One, fino a quando il gioco non sarà aggiornato.

Un'immagine in-game di Cyberpunk 2077 su PC

In questo modo, quindi, Microsoft mette al corrente i consumatori delle problematiche ancora prima dell’avvenuta transazione, in maniera tale che l’acquisto possa essere il più consapevole possibile.

Proprio in questo fine settimana è stata pubblicata, intanto, la patch 1.05 del gioco, che si è occupata di risolvere alcuni dei difetti tecnici di Cyberpunk 2077.

Due aggiornamenti maggiori, che dovrebbero essere i più risolutivi, sono attesi per gennaio e per febbraio, sia su PlayStation che su Xbox, mentre il team polacco sta continuando ad aggiornare il suo gioco di ruolo anche su PC (la 1.05 è arrivata pochissime ore fa su Windows). Rimangono ottime, intanto, le performance su Google Stadia, in caso ci steste facendo un pensierino e aveste una connessione a banda larga.