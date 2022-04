The Witcher 3 next-gen, lo sviluppo è in alto mare? CD Projekt ha buone notizie

Pochi giorni fa è arrivata una brutta notizia per i fan del capolavoro open world firmato CD Projekt: la versione next-gen di The Witcher 3 è stata ufficialmente rinviata.

Lo studio di sviluppo ha infatti annunciato di aver preso la decisione di lavorare personalmente all’edizione per PS5 e Xbox Series X|S di The Witcher 3 (di cui potete acquistare la versione Game of the Year in offerta su Amazon), revocando così l’accordo preso con un team esterno.

Il rinvio è arrivato in maniera decisamente inaspettata, lasciando sospettare ai fan che qualcosa fosse andato storto e che lo sviluppo fosse ben lontano dall’essere terminato.

CD Projekt ha però voluto fare chiarezza e sottolineare che la situazione non è affatto così: lo sviluppo della versione next-gen sta ancora procedendo secondo i piani e potrebbe perfino arrivare prima del previsto.

Come riportato da GamesRadar+, Michał Nowakowski, vice presidente del business development dello studio, ha infatti voluto fare alcune precisazioni importanti sullo status dei lavori durante la consueta investors call, fondamentale per capire i piani per il futuro:

«Ho guardato i titoli in prima pagina che sono spuntati qua e là su internet e ne ho visto uno che ha attirato la mia attenzione: “Witcher 3 next-gen rinviato a tempo indeterminato“, il che fa sembrare che il gioco sia entrato in una sorta di “development hell”. Voglio chiarire che questo non corrisponde ai fatti. Ci sono state diverse insinuazioni che avremmo lanciato [Witcher 3 next-gen] a giugno del prossimo anno o date del genere, ma non è affatto così».

Pur non avendo voluto rendere nota una finestra di lancio definitiva, CD Projekt ha voluto sottolineare fortemente come qualunque voce sottolinei di uno stato di sviluppo problematico sia da considerare come falsa e non attendibile.

Nowakowski ha infatti sottolineato che lo studio non ha mai detto che ci sarebbero stati rinvii «monumentali», ma di aver semplicemente bisogno di tempo per analizzare approfonditamente lo stato dei lavori di persona ed implementare tutti i cambiamenti necessari.

Sembrerebbe dunque che i lavori di The Witcher 3 next-gen stiano procedendo meglio del previsto, ma al momento non è ancora chiaro se la nuova edizione uscirà in tempo entro la fine del 2022 o se sarà necessario attendere il prossimo anno: naturalmente vi terremo aggiornati nel caso emergessero ulteriori novità.

Le novità per il franchise non sono però finite: ricordiamo infatti che è previsto anche un nuovo capitolo della saga e CD Projekt promette che sarà straordinario.

Proprio in queste ore sono arrivati anche annunci importanti anche per la serie TV prodotta da Netflix: la Stagione 3 di The Witcher ha presentato i nuovi attori che si uniranno al cast.