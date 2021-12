Cyberpunk 2077, ecco perché non ci sono inseguimenti in auto (e c’entra Elden Ring)

Una delle feature che i giocatori di Cyberpunk 2077 avrebbero voluto fortemente per una migliore immersione nel mondo di gioco è senza dubbio la possibilità di essere inseguiti in auto dalle forze dell’ordine.

La caratteristica avrebbe avvicinato maggiormente la giocabilità dell’ambizioso titolo di CD Projekt a quella di Grand Theft Auto, considerando che l’esplorazione di Night City è sempre stato uno dei maggiori punti d’interesse degli utenti.

Per dimostrare quanto gli appassionati tengano alla libertà di movimento nell’ambientazione di Cyberpunk 2077, proprio in queste ore è stata resa disponibile una mod che «aggiusta» le metropolitane del gioco.

Chi sperava che gli inseguimenti polizieschi in macchina potessero davvero arrivare con un aggiornamento futuro, sarà certamente deluso: come riportato da TheGamer, CD Projekt ha infatti spiegato come mai questa feature non è stata possibile.

Il Quest Director Paweł Sasko ha infatti giustificato il tutto durante una sessione streaming durata 6 ore per dei semplici motivi tecnici, che hanno impedito agli sviluppatori di inserirlo.

Secondo Sasko, CD Projekt avrebbe voluto infatti potere infilare questi inseguimenti mozzaffiato, ma che la natura stessa open world dell’avventura avrebbe creato diversi ostacoli.

Di fronte alle proteste di chi però ha fatto notare come altri open world siano riusciti nello scopo, Sasko ha sottolineato di «dubitare che giochi come Elden Ring o Sonic li avranno», per giustificare l’assenza della meccanica.

È evidente che in realtà gli appassionati volessero fare paragoni con franchise come Grand Theft Auto o Watch Dogs, ma il senso dello sviluppatore era sottolineare come solo perché un gioco è a mondo aperto non significa che debba essere presente tale feature.

In ogni caso, le parole di Sasko non fanno altro che confermare come lo sviluppo stesso di Cyberpunk 2077 sia stato particolarmente travagliato, portando CD Projekt a dover fare tanti sacrifici per rendere il gioco usufruibile a tutti.

Una risoluzione che, come i fan ben sanno, non si era però risolta nel migliore dei modi, portando perfino ad una causa legale risoltasi con un patteggiamento molto salato.

Nel frattempo, i giocatori continueranno comunque a lavorare per il miglioramento delle meccaniche di gioco: un’altra mod ha infatti permesso di impedire i combattimenti non giustificati.