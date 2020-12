Cyberpunk 2077 raddoppia il frame rate con la patch 1.05

La patch 1.05 ha fornito miglioramenti palpabili sulle versioni console di Cyberpunk 2077, stando ad una nuova analisi tecnica del canale YouTube ElAnalistaDeBits.

In particolare, ad avere benefici sensibili è stata ancora una volta la versione per le piattaforme Xbox, già in partenza di gran lunga più stabili e definite rispetto a quelle PlayStation.

La nostra Stefania Sperandio ci ha fornito, proprio a ridosso del lancio dell’update, un video confronto dettagliato con i cambiamenti per PS4 e PS5 nel passaggio dalla 1.04 alla 1.05, per cui potete fare riferimento a quello per tutti i particolari.

Come riferisce WCCFTech sulla base del video, la versione Xbox One X raddoppia il frame rate da una precedente media di 15fps ad un 30fps quasi bloccato.

Lo stesso vale per la versione Xbox One base, dove in una particolare scena presa in analisi il frame rate era appena di 11-12fps prima della patch; dopo l’update 1.05, quella stessa scena arriva ora tra i 21 e i 22fps.

Cyberpunk 2077 ha fatto miglioramenti sensibili anche per quanto riguarda la risoluzione: su Xbox One base adesso la risoluzione oscilla tra i 720p e i 900p, mentre Xbox One X va dai 1224p ai 1368p.

Le versioni PlayStation non hanno avuto cambiamenti così netti a livello di frame rate, ma adesso la variante PS4 base ha un aspetto molto più chiaro.

Insomma, come spiegato da CD Projekt RED, non è il caso di aspettarsi una versione next-gen su PS4 e Xbox One all’uscita dell’ultima patch a febbraio, ma piccoli e significativi miglioramenti stanno venendo apportati già prima degli aggiornamenti importanti del prossimo anno.

Ora più che mai è comprensibile l’ira degli sviluppatori dello studio polacco, che hanno contestato le scelte del management per non aver promosso un ulteriore rinvio al 2021.