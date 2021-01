Cyberpunk 2077 va alla grande sulla piattaforma portatile (reale) Aya Neo

Cyberpunk 2077 è ormai disponibile da diverse settimane su console old-gen, PC e Stadia, sebbene la versione PS4 e Xbox One sia stata una brutta gatta da pelare per CD Projekt RED, per via dei numerosi problemi occorsi a quelle edizioni (e che la vedono ora al centro anche di una seconda class action).

A dicembre vi abbiamo rivelato che la versione Stadia è stata usata da uno YouTuber per far girare il gioco in cloud su Nintendo Switch, utilizzato una console modificata con sistema operativo Android ed eseguendo il gioco senza troppi problemi tramite l’app di Stadia.

A quanto pare, però, sembra proprio che una vera piattaforma portatile sia ora in grado di far girare Cyberpunk 2077, con la potenza davvero molto simile a quella di un PC di fascia medio-alta.

Premessa: uno dei maggiori punti di forza dei PC da gioco rispetto alle controparti console è la versatilità. Mentre piattaforme come PS5 e Xbox Series X possono funzionare come stazioni multimediali a tutto tondo, i PC da gioco possono anche essere modificati in qualcosa di completamente diverso, fino anche a raggiungere le dimensioni del Nintendo Switch. Stiamo parlando di Aya Neo, un vero e proprio PC da gioco portatile in grado di eseguire Cyberpunk 2077.

Poco sotto, un interessante filmato dell’hardware:

Una scheda Nvidia RTX Serie 30 va di pari passo a 16 GB di RAM, un AMD Ryzen 5 4500U e una GPU AMD Vega 6, racchiusa in un “guscio” dotato di uno schermo da 7 pollici. Secondo il sito web di Aya, il dispositivo ha un prezzo “early bird” di 699 dollari. Ma non solo: il dispositivo avrebbe un tempo di ricarica di 90 minuti e fino a 6 ore di riproduzione (anche se la durata della batteria varierà probabilmente dal gioco).

Coloro che desiderano mettere le mani su Aya Neo devono però avere molta pazienza, visto che il crowfunding prenderà a breve il via su IndieGoGo, oltre al fatto che al momento non sembra esserci ancora una data di lancio ufficiale per il dispositivo (nonostante alcuni fortunati siano riusciti a metterci sopra le mani).

CD Projekt ha svelato che l’aggiornamento next-gen per Cyberpunk 2077 arriverà nella seconda metà del 2021, mentre due grandi patch sono previste a gennaio e febbraio.

Il gioco è disponibile dallo scorso 10 dicembre 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.