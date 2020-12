Cyberpunk 2077 gira su Nintendo Switch (ma c’è il trucco)

Cyberpunk 2077 è disponibile da diversi giorni su console old-gen, PC e Stadia, sebbene la versione PS4 e Xbox One sia stata “bloccata” da CD Projekt RED per i problemi occorsi a quelle edizioni.

Il gioco è stato infatti pesantemente criticato per via di un downgrade davvero inaccettabile, con tanto di campagna di rimborsi e rimozione dal PlayStation/Xbox Store. Nel marasma, però, diversi giocatori hanno scelto di dare una possibilità al gioco in cloud offerto dalla versione Google Stadia, la quale sembra far girare il gioco in maniera insospettabilmente ottimale.

Proprio la versione Stadia è stata usata da uno YouTuber per far girare Cyberpunk 2077 in cloud su Nintendo Switch. L’utente ha infatti utilizzato una console modificata (con installato il sistema operativo Android) ed eseguendo il gioco senza troppi problemi tramite l’app di Stadia.

Il risultato finale, come potete vedere dal video sottostante, non è affatto male:

Dal filmato, sembra proprio che il titolo CD Projekt riesca a girare senza particolari problemi sulla console ibrida, toccando addirittura la risoluzione di 1080p (in modalità docked).

Considerando l’ottimo lavoro svolto con The Witcher 3: Wild Hunt su Switch – disponibile ormai da diversi mesi – non sorprenderebbe se qualche team di sviluppo, magari proprio gli ormai espertissimi ragazzi di Saber Interactive, riuscissero a portare Cyberpunk 2077 anche su Switch, magari compiendo un nuovo miracolo. Al momento in cui scriviamo, si tratta solo di un’ipotesi alquanto fantasiosa (ma non di certo impossibile).

Nello speciale pubblicato pochi giorni fa vi abbiamo parlato anche del crunch di CD Projekt e di come l’industria dovrebbe comportarsi per evitare episodi simili in futuro.

Cyberpunk 2077 è acquistabile su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia dallo scorso 10 dicembre di quest’anno, sebbene da alcuni giorni il gioco sia stato rimosso da PlayStation Store e Xbox Store.