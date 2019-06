Cyberpunk 2077: Nuove immagini ufficiali dall’E3 2019

CD Projekt RED ha diffuso alcune immagini di Cyberpunk 2077 in occasione dell’E3 2019.

Cyberpunk 2077 è una storia d’azione e avventura ambientata in Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalla modificazione del corpo. Si gioca nei panni di V, un fuorilegge mercenario che insegue un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell’immortalità. È possibile personalizzare il proprio cyberware, il set di abilità e lo stile di gioco del tuo personaggio ed esplorare una vasta città dove le scelte che fai danno forma alla storia e al mondo che ti circonda.

L’appuntamento con Cyberpunk 2077 è già fissato su PC, PS4 e Xbox One per il prossimo 16 aprile. Purtroppo, dall’E3 non arriverà nessun video gameplay, ma avete già letto i dettagli dell’altisonante Collector’s Edition e del modo in cui un fan è riuscito a portarla a casa gratis?

