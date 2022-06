Cyberpunk 2077, Night City accoglie le attese auto volanti (grazie ai fan)

Mentre CD Projekt continua a lavorare duramente su futuri aggiornamenti di Cyberpunk 2077, anche la community ha dimostrato di non aver intenzione di rimanere ferma, contribuendo così a introdurre le feature più attese grazie a nuove mod.

Una delle meccaniche più richieste dai fan era infatti la possibilità di avere le auto volanti, vero e proprio marchio di fabbrica delle ambientazioni futuristiche ma, sfortunatamente, assente in Cyberpunk 2077 (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

Come riportato da TheGamer, il modder jackhambert ha così rilasciato una mod intitolata «Let There Be Flight», che introduce la funzione che molti fan si aspetterebbero: le auto adesso potranno prendere il volo senza alcuna restrizione in tutta Night City.

Dopo l’espansione realizzata dai fan che rende il gioco molto simile a Deus Ex, ecco dunque emergere una nuova interessantissima mod attualmente ancora in sviluppo, ma già disponibile per il download.

Il lavoro dell’utente si è comunque rivelato particolarmente dettagliato: come potete osservare nel seguente video, le auto avranno a disposizione anche propulsori pronti a comparire in base alla nostra posizione nel mondo di gioco.

Tra le tante aggiunte disponibili grazie a questa nuova mod ci sarà anche la possibilità di attivare l’espulsione del pilota in volo, tenendo semplicemente premuto il pulsante per uscire dal veicolo: inoltre, questa espansione è compatibile perfino con le motociclette.

Vi ricordiamo che la mod è attualmente ancora in fase di sviluppo e non è stata ultimata, tuttavia se non vedete l’ora di aspettare e volete già mettervi alla prova potete scaricarla direttamente al seguente link.

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti ufficiali su cui è al lavoro CD Projekt, gli sviluppatori hanno recentemente lanciato un indizio sull’arrivo del Transmog nella prossima patch.

In attesa di poterne scoprire di più sulle ultime novità della Night City videoludica, vi ricordiamo che Netflix ha ufficialmente mostrato in azione la serie anime dedicata a Cyberpunk 2077, in arrivo a settembre.