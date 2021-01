Cyberpunk 2077, SuperData: miglior lancio digitale di sempre (inclusi i rimborsi)

Cyberpunk 2077 avrebbe avuto il miglior lancio digitale di sempre, secondo le informazioni raccolte da SuperData.

Stando alle stime della casa di analisi, lo shooter RPG di CD Projekt RED avrebbe venduto 10.2 milioni di copie in digitale nel periodo del lancio.

Questo lo renderebbe il lancio di maggior successo di sempre, tenendo in considerazione sia le unità piazzate che le entrate.

Tale cifra non include le copie dei giocatori che (almeno teoricamente) hanno restituito il titolo chiedendo il rimborso, ma SuperData afferma che il record rimarrebbe comunque intatto, dal momento che il quantitativo degli utenti che hanno sfruttato questa opportunità sarebbe molto limitato.

SuperData non è stata quasi mai smentita in passato ma ha trovato di recente la forte opposizione di Epic Games sul presunto declino di Fortnite, per cui, fino a conferme ufficiali da parte di CD Projekt, è opportuno utilizzare il condizionale.

L’80% delle vendite digitali sarebbe da attestarsi al PC, il che spiegherebbe in effetti come mai i rimborsi avrebbero un effetto marginale sul record (è la piattaforma su cui il titolo gira meglio).

Com’è noto, nell’occhio del ciclone sono finite le versioni old-gen, al punto che è passato oltre un mese da quando Cyberpunk 2077 non è più in vendita su PlayStation Store.

Da allora, lo studio polacco ha lanciato molteplici aggiornamenti, tra cui il promesso primo grande update che ha portato il gioco alla versione 1.1.

Questa patch ha dato una spolverata alle performance sulle console più datate, ma ha anche introdotto un bug game breaking che è ora in attesa di essere risolto.

Date un’occhiata al nostro video confronto tra PS4 e PS5 con l’ultima patch installata per avere un’idea del punto a cui è arrivato il progetto.