Cyberpunk 2077: la patch 1.1 avrebbe introdotto un game breaking bug, ecco come evitarlo

Come aveva preannunciato, CD Projekt RED ha pubblicato in queste ore la prima patch maggiore per il suo Cyberpunk 2077, puntando a migliorare le performance del gioco (soprattutto su console) e a correggere diversi dei bug più importanti in cui era possibile incappare, che nei casi peggiori originavano dei crash con chiusura dell’applicazione.

Se per quanto concerne le performance abbiamo già passato il gioco sotto la lente d’ingrandimento su PS4 standard e su PS5 (in retrocompatibilità), per quanto riguarda i bug alcuni lettori sui nostri canali social ci hanno segnalato di essere incappati in un nuovo game breaking bug, che trova conferma anche sulle pagine dei colleghi di Kotaku.

Judy potrebbe aiutarvi a risolvere questo bug

Durante la missione “Down the Street”, infatti, normalmente dovreste ricevere una telefonata da Takemura. Se in alcuni casi capitava, prima della patch, che questa chiamata non si innescasse mai, ora capita un problema diverso: Takemura vi chiamerà, voi risponderete e lui non dirà più nulla, impedendo il prosieguo della quest di storia.

In caso doveste incappare in questo bug, vi segnaliamo una soluzione: ricaricata la partita e, prima di ricevere la telefonata di Takemura, chiamate Judy. Quando vi chiamerà lui, attaccate il telefono e a questo punto dedicatevi a una quest secondaria (come quelle di Delamain). Trascorse ventiquattro ore all’interno del gioco, Takemura finalmente chiamerà di nuovo: a questo punto, la telefonata andrà per il verso giusto e tutte le linee di dialogo saranno al loro posto.

Vi ricordiamo che una seconda patch maggiore per Cyberpunk 2077 è attesa per il mese di febbraio, con gli sviluppatori intenzionati a correggere altre problematiche emerse per il gioco di ruolo. Speriamo, ovviamente, che tra queste figurino anche quelle che si sono originate dopo la patch 1.1.

Cyberpunk 2077 è disponibile dal 10 dicembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Potete giocarci anche su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità, mentre un’edizione sviluppata proprio per le nuove console uscirà nel corso di quest’anno.