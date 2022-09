Cyberpunk 2077, la patch 1.6 ha introdotto una utile feature nascosta (ma non su PS5)

L’aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077 ha deciso di implementare una utile feature nascosta, ma che è stata introdotta soltanto sulle console next-gen di casa Microsoft.

Significa che tale novità è disponibile soltanto per i possessori di Xbox Series X o Series S (che trovate in offerta su Amazon): sfortunatamente, sembra che CD Projekt abbia scelto di non renderla disponibile su PS5.

Come riportato da Game Rant, la nuova patch ha infatti introdotto il supporto ufficiale a mouse e tastiera: gli utenti potranno dunque accedere a un sistema di controllo alternativo che renderà l’esperienza più simile a quella di un PC gaming.

Si tratta dunque di un’ulteriore ottima notizia per i possessori delle Xbox di ultima generazione, dopo l’annuncio di un miglioramento delle prestazioni su Series S che ha reso Cyberpunk 2077 next-gen davvero per tutti.

La community ha infatti scoperto che adesso è possibile utilizzare mouse e tastiera sulle versioni Xbox di Cyberpunk 2077, confermando che si è trattato di una delle tante novità nascoste della versione 1.6 del gioco.

Tuttavia, i fan non hanno impiegato molto tempo a scoprire che tale feature sembra essere esclusiva alle console di casa Microsoft: non è chiaro come mai non sia stato possibile implementare il supporto anche su PS5, considerando che tastiera e mouse sono compatibili su altri giochi.

Considerando che il team di sviluppo non ha annunciato ufficialmente tale funzionalità, è possibile che serva ancora tempo per ottimizzarla adeguatamente su PlayStation e che venga rilasciata solo in seguito.

Chiaramente si tratta solo di una semplice ipotesi, dato che CD Projekt non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale al riguardo: se dovessero arrivare ulteriori aggiornamenti al riguardo, così come eventuali nuove feature nascoste, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Ricordiamo che c’è un’altra novità importante in arrivo per i fan di casa Xbox: dato che non è stata mantenuta una promessa importante con l’ultimo DLC, chi ha acquistato la Xbox One X in edizione limitata avrà diritto a un rimborso.

In ogni caso, non si è trattato dell’unica novità nascosta nel nuovo aggiornamento: la patch 1.6 ha infatti reso una particolare arma ancora più… “vibrante”.

Segnaliamo inoltre che a partire da oggi è disponibile la serie TV dedicata: sulle nostre pagine trovate la recensione di Cyberpunk Edgerunners con tutti i dettagli.