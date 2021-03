Cyberpunk 2077, patch 1.2 corregge un divertente errore di battitura

Abbiamo condiviso con voi stamattina la lunga lista dei cambiamenti che saranno apportati a Cyberpunk 2077 con la patch 1.2.

L’aggiornamento non ha ancora una data d’uscita ma viene dato per imminente, cosa che non sorprende se consideriamo che il suo lancio è fissato ufficialmente alla seconda metà di marzo.

L’elenco comprende un numero ragguardevole di miglioramenti rispetto allo stato attuale del gioco, per un totale di oltre 500 fix.

Nei meandri del changelog, però, è celata – sotto la voce “Ambiente” – una correzione che ai fan più attenti non è sfuggita di certo.

Nel dettaglio, la correzione recita:

«Corretto un cartello “Leaving Night City” scritto male».

Questo errore di battitura era stato scoperto dagli appassionati al confine sud di Night City, dove, al controllo della frontiera, era (ed è ancora per qualche giorno) leggibile «leaving Nigth City» stampato su un muro.

Come suggerisce IGN US, potete tuttora raggiungere questo punto usando il punto per il viaggio rapido Border Checkpoint e scattare una foto ricordo prima che sia troppo tardi.

Is this a typo, or did I miss some lore that explains how Night City's real name is actually Nigth City? pic.twitter.com/DQgRFrtjGj — Mitchell Saltzman (@JurassicRabbit) December 16, 2020

Dal momento che i giochi di parole sono di casa nella lore di Cyberpunk e in Cyberpunk 2077 stesso, in tanti si erano chiesti se questo errore fosse volontario.

Qualcosa del genere era successo con un popolare servizio di consegna, ma quella volta CD Projekt era intervenuta direttamente per spiegare come non si trattasse di un errore.

E non è il solo caso in cui la segnaletica abbia indicato funzionalità, presenti o tagliate, all’interno del gioco, come scoperto con rammarico da un fan di recente.

L’aspetto curioso della vicenda è che ci siano voluti quasi quattro mesi, diversi hotfix e ben due major patch per sistemare una semplice scritta.

Se non altro, a quanto pare, una volta lasciato lo stato discutibile in cui versa, Cyberpunk 2077 guarderà con grande ambizione avanti: sembra infatti che siano in arrivo ben tre grandi espansioni.