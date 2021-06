Cyberpunk 2077, i rottami “si possono” mettere in moto (e guidare)

Cyberpunk 2077 sta per tornare su PlayStation Store, ma i bug e i glitch dai quali il gioco è afflitto non intendono andarsene (per ora). L’ultimo di questa lunga serie riguarda i veicoli.

Lo shooter RPG di CD Projekt RED ha vissuto un lancio costellato di problemi tecnici e di aspettative tradite, con un’utenza in attesa di una versione next-gen che possa finalmente rendere giustizia alle strade di Night City.

Negli scorsi giorni vi avevamo parlato del ritorno sullo store targato Sony, ma non è dato sapere quanti benefici il prodotto trarrà da questo nuovo esordio, soprattutto dopo una reputazione innegabilmente compromessa.

Intanto Sony ha scelto di mettere le mani avanti e ha sconsigliato di giocare il titolo su PS4, lasciando intendere che molte sbavature non sono ancora state limate (e chissà se lo saranno mai).

La nuova (ed esilarante) scoperta arriva da un utente di Reddit, che ha deciso di condividerla immediatamente con la community, spinto dall’unicità di quanto appena visto.

L’inedito contributo non potrà che accrescere la nomea del tiolo, già non del tutto buona, per usare un eufemismo, prima di questo ennesimo bug.

Il gioco ci permette di guidare una serie di veicoli e il giocatore ha deciso, forse in un momento di noia, di salire a bordo di un rottame abbandonato in un parcheggio.

Potete vedere com’è andata a finire (e farvi qualche sana risata) grazie al video sottostante:

L’utente non solo è riuscito a mettere in moto il mezzo, ma anche a guidarlo senza nessun problema, conducendolo sull’autostrada in tutta comodità.

La carcassa di quello che sembra essere un piccolo pullman dato alle fiamme ha reagito perfettamente alla prova su strada, esibendo anche un fumo in uscita dalle invisibili ruote posteriori.

Ancora una volta, Cyberpunk 2077 torna protagonista per i motivi sbagliati. Se non altro, il titolo ha quantomeno il pregio di divertire la community in modi davvero sorprendenti.

I bug non finiscono mai, e sono ormai un marchio di fabbrica del gioco. Di recente, un utente si è imbattuto in una “nuova” arma invisibile, e non ha esitato a usarla.

Le condizioni critiche in cui Cyberpunk 2077 versava già qualche anno fa erano note agli sviluppatori, e una serie di video trapelati in rete non fanno che testimoniarlo.

CD Projekt continua a fornire un supporto costante al suo sventurato prodotto: è stata da poco rilasciata la patch 1.23 e vi abbiamo spiegato per filo e per segno tutti i cambiamenti introdotti per l’occasione.