Cyberpunk 2077, scovata un’arma che non avete (letteralmente) mai visto

Cyberpunk 2077 sta ancora aspettando di tornare su PlayStation Store, e nel mentre continuano a susseguirsi bug, glitch ed errori di ogni genere, puntualmente segnalati dagli utenti.

Lo shooter RPG di CD Projekt RED ha ormai una reputazione importante se parliamo di imperfezioni e pecche di ogni genere, una delle quali si è manifestata da poco, sorprendendo un ignaro giocatore.

Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha recentemente commentato per la prima volta il caso PS Store, fornendo qualche delucidazione in più sui motivi del contenzioso.

Solo poco tempo prima, una serie di video montati da alcuni tester erano finiti sul web, mostrando le profonde carenze che affliggevano il titolo ben prima del lancio (si parla di un periodo tra il 2013 e il 2016).

Stavolta la novità arriva direttamente da Reddit, e lo fa tramite un divertente (e disastroso) video condiviso da un videogiocatore alle prese con il prodotto.

Durante una scorribanda per le strade di Night City, LnA_toB è incorso in un evento del tutto inaspettato, tanto sbalorditivo quanto scoraggiante.

Senza svelarvi troppo, vi lasciamo alla visione dell’imperdibile clip nel player sottostante:

La didascalia la dice lunga sul contenuto. «Ho appena trovato l’arma migliore del gioco» suona davvero adatto rispetto a quanto appena visto.

Passeggiando nel parcheggio antistante al Tom’s Diner, il videogiocatore ha estratto l’arma per sparare qualche colpo, senza un obiettivo preciso.

Eppure, appena presa la mira, si è accorto che l’arma era assolutamente invisibile. La smaterializzazione dell’oggetto ha però risparmiato la sua funzione, rendendo la pistola del tutto funzionante.

Si tratta solo dell’ultima divertente (e preoccupante) novità relativa a Cyberpunk 2077, in attesa delle nuove scoperte della community, sempre attenta a scovare errori del genere.

Night City è piena di location tagliate o precluse ai giocatori e un fan ha deciso di esplorarle nel dettaglio, documentando il contenuto della sua ricerca in un gustoso video.

Nel mentre, sembra esserci ancora un flebile barlume di speranza per il comparto multiplayer, nonostante i grattacapi causati dagli hacker alla software house polacca.

Ubisoft, reduce dall’Ubisoft Forward di ieri sera, sembra aver fatto tesoro della disastrosa esperienza di Cyberpunk 2077, e si è assicurata di non ripetere gli stessi errori con il prossimo Far Cry 6.

