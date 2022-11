Cyberpunk 2077, i fan migliorano una feature da sempre molto criticata

Cyberpunk 2077 è un gioco che ha dalla sua un numero di mod realmente sorprendente, atto spesso a migliorare un gran numero di caratteristiche del gioco principale.

L’RPG fantascientifico di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha infatti ricevuto col tempo vari update non ufficiali, a cui ora se ne aggiunge un altro sicuramente molto interessante.

Dopo che Cyberpunk 2077 ha ricevuto un pacchetto di texture body skin in 4K per tutti i personaggi, è ora il turno di una mod che migliora una feature da sempre piuttosto criticata dai giocatori.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, alcuni appassionati hanno deciso che era giunto il momento di aumentare considerevolmente il traffico a Night City.

I modder ‘NattyKathy’ e ‘tduality’ hanno rilasciato due nuove mod per Cyberpunk 2077 che cercano di aumentare la densità del traffico del gioco.

Così facendo, utilizzando queste mod, Night City risulterà sicuramente più ricca e “viva”, soprattutto durante le sezioni alla guida di un auto o una moto.

Entrando nei dettagli, la mod di NattyKathy aumenta leggermente il raggio di spawn, la densità di pedoni e veicoli, oltre ad aggiungere più traffico in varie zone della città.

Inoltre, è anche aumentata la densità dei veicoli durante la guida, riducendo però quella dei pedoni per venire incontro all’affaticamento della CPU.

Poco sotto, un paio di schermate vi daranno un’idea di ciò che potete aspettarvi da questa mod.

D’altro canto, la mod di ‘tduality’ si concentra invece principalmente sulla correzione dei problemi di densità di folla e auto “alle spalle” del giocatore.

Ma non solo: il modder ha anche aggiunto una versione opzionale con il 20% di auto in più, che male non è, in fin dei conti.

È possibile scaricare queste interessanti mod da qui e da qui (attenzione, però: i due pacchetti non sono compatibili tra di loro).

Restando in tema trasporti, a quanto pare sembra proprio che Cyberpunk 2077 abbia frainteso completamente le metropolitane, quantomeno stando alle parole di un esperto.

Ma non solo: mesi fa una mod ha reso le auto volanti, letteralmente, per un effetto finale davvero futuristico e unico nel suo genere.