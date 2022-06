Cyberpunk 2077, gli sviluppatori ammettono: “sapevamo tutto dei bug”

Nelle ultime ore era trapelato un report decisamente sconvolgente, nel quale si sosteneva come CD Projekt potesse essere stata ingannata sui disastrosi bug presenti al lancio di Cyberpunk 2077.

Veniva infatti suggerito che gli sviluppatori in realtà non avrebbero avuto idea di quello che era lo stato al lancio di Cyberpunk 2077, che nel frattempo è stato migliorato notevolmente dopo numerosi aggiornamenti (potete acquistarlo a un prezzo imperdibile su Amazon).

Un enorme documento di 72 pagine aveva infatti messo sotto accusa Quantic Lab, il team esterno incaricato del controllo qualità dell’ambizioso RPG, sottolineando che forse il lancio disastroso non era stato realmente colpa di CD Projekt.

Un’indiscrezione che, comprensibilmente, era destinata a fare molto rumore e che non è passata inosservata ad alcuni sviluppatori, che avrebbero prontamente smentito quanto affermato prendendosi le proprie colpe, ammettendo di sapere benissimo dei gravi bug presenti.

Come riportato da GamesRadar+, a segnalare il tutto è stato un altro youtuber, LegacyKillaHD, che riporta le dichiarazioni riferitegli da uno degli sviluppatori che hanno lavorato a Cyberpunk 2077:

As one developer told me: "…we knew about the bugs that people were complaining about. This was not something that was "unknown" to us. But we did not have time to focus on it, we were crunching like crazy so we were paper thin at the end."

Torna dunque nuovamente sotto accusa la fastidiosa pratica del crunch, che richiede agli sviluppatori sforzi incredibili per poter rispettare le date di scadenza: un caso preso talmente sotto esame da altri sviluppatori da aver causato moltissimi rinvii negli ultimi anni.

Inoltre, il ruolo di Quantic Lab sarebbe stato estremamente marginale nello sviluppo finale, dato che gli aspetti più importanti sono stati costantemente testati internamente da CD Projekt stessa:

"Anything that flows in is screened by internal QA, production & devs. It's not like we're morons & spend hours on obviously bad bugs."

"Management not knowing [about the bugs/issues] is laughable… They knew, everyone knew. They would play the game all day, every day."

— Michael (@LegacyKillaHD) June 27, 2022