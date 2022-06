Cyberpunk 2077, forse il lancio disastroso non è stato colpa di CD Projekt

Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, in particolar modo su console, è ormai entrato di diritto nella storia videoludica e diventato un caso analizzato approfonditamente anche dalle altre aziende videoludiche, ma stando agli ultimi report la situazione potrebbe essere ben diversa da quanto immaginavamo.

Sembrerebbe infatti che il celebre team di sviluppo non avesse idea di quello che era l’effettivo stato di Cyberpunk 2077 al day one: una vicenda che è stata fonte di enorme imbarazzo per CD Projekt, che ha lavorato duramente con gli ultimi aggiornamenti per sistemare tutti i bug (potete acquistarlo in offerta su Amazon).

Il canale YouTube Upper Echelon Gamers ha infatti svelato un report di 72 pagine sul team di controllo qualità incaricato dagli sviluppatori per individuare i bug, in cui emergerebbe una verità sorprendente: CD Projekt potrebbe essere stata all’oscuro dei problemi più gravi riscontrati dai giocatori (via Game Rant).

Una notizia che porterebbe dunque sotto una nuova luce controverse affermazioni, come la celebre dichiarazione di CD Projekt sul fatto che su PS4 e Xbox One girasse «sorprendentemente bene», basata dunque su informazioni false.

Quantic Lab, il team incaricato dagli sviluppatori per il controllo qualità di Cyberpunk 2077, avrebbe infatti esagerato sulle dimensioni della squadra incaricata per testare il progetto, omettendo di sottolineare che era composto per la maggior parte da staff inesperto.

Inoltre, Quantic Lab aveva tra le sue prerogative anche una quota giornaliera di bug da segnalare: un aspetto che ha spinto molti bug tester a segnalare a CD Projekt errori poco rilevanti, senza concentrarsi su quelli che erano i problemi più comuni dell’ambizioso RPG: in altre parole, la quota avrebbe spinto a concentrarsi sulla quantità di informazioni riportate e non sulla loro effettiva gravità.

Queste indiscrezioni sarebbero emerse tramite un documento trapelato da fonti anonime al canale YouTube Upper Echelon Gamers, svelato nel suo ultimo video che vi riproporremo di seguito:

Naturalmente vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni, alla luce del fatto che né CD Projekt e né Quantic Lab hanno voluto attualmente commentare l’indiscrezione che, se fosse confermata, mostrerebbe il disastroso lancio sotto una luce ben diversa.

Un day one che ha fatto discutere e che ha creato seri problemi anche per il team di sviluppo, costretto addirittura a chiedere un patteggiamento per una causa avviata dagli investitori ingannati.

Considerando che molti sviluppatori hanno ammesso che il caso Cyberpunk è stato la causa principale della maggior parte dei rinvii, l’augurio è che, se venisse confermato, anche questo aspetto venga tenuto in seria considerazione durante la loro produzione.