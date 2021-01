Cyberpunk 2077, nuovo hotfix in arrivo per il bug game breaking della patch 1.1

CD Projekt informa, tramite Twitter, di stare lavorando al bug game breaking introdotto con la patch 1.1 di Cyberpunk 2077.

Il bug è stato scovato dopo l’installazione dell’aggiornamento nella quest “Down on the Street” con Takemura.

La missione prevede che ad un certo punto si riceva una telefonata del personaggio; prima della patch, questa telefonata poteva non verificarsi mai, mentre adesso avviene ma vede la completa assenza di una replica da parte di Takemura una volta che V alza la cornetta.

Ciò vuol dire che non è possibile procedere oltre questa missione nel caso in cui si incontrasse il problema, il che basta per definirlo “game breaking”.

We're working on the issue where the conversation with Takemura may not start during the quest "Down on the Street" for @CyberpunkGame and plan to release a Hotfix to address it as soon as possible.

In the meantime, here's a potential workaround👇https://t.co/ujjxb8snGu

— CD PROJEKT RED CS (@CDPRED_Support) January 25, 2021