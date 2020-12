Cyberpunk 2077, ecco quando saranno sbloccate le copie del gioco!

La release di Cyberpunk 2077 è ormai dietro l’angolo e proprio nella giornata di oggi CD Projekt RED ha svelato quando potrete aspettarvi lo sblocco delle copie digitali del suo atteso gioco di ruolo. Se avete acquistato il gioco su PC o su Stadia, allora nel caso dell’Italia dovrete aspettare l’1.00 del mattino del 10 dicembre per accedere a Night City.

Se, invece, volete giocare su PS4/PS5 o su Xbox One/Xbox Series X/Xbox Series S, sappiate che la vostra copia digitale sarà sbloccata alle 00.00 del 10 dicembre italiane, ossia allo scoccare del day-one. Di seguito la mappa pubblicata da CD Projekt RED sulla pagina Facebook ufficiale del gioco.

Gli orari di sblocco di Cyberpunk 2077

Viene anche confermato che il pre-load del gioco è disponibile dalle 17.00 di oggi su Xbox, mentre arriverà due giorni prima del day-one su PlayStation.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 vi permetterà di vestire i panni di V, un mercenario che si troverà alle prese con tutte le contraddizioni di Night City, una metropoli che intreccia ricchezza e disperazione in modo stretto e complementare. Il protagonista sarà interamente personalizzabile, dai caratteri sessuali alle abilità, con un editor che si promette davvero maniacale e anche la possibilità di instaurare relazioni sentimentali.

Consapevole della rottura del day-one in alcune parti del mondo, CD Projekt ha fatto sapere che non saranno tollerati spoiler fino alla data indicata nella sua nota ufficiale. Per tutti gli ulteriori dettagli vi raccomandiamo la nostra titanica anteprima dedicata, in attesa dell’uscita del 10 novembre prossimo.