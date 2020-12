Cyberpunk 2077, rotto il day one del 10 dicembre

Mentre aspettiamo pazientemente che arrivi il 10 dicembre, si avvicendano in rete segnalazioni di day one rotti in tutto il mondo per Cyberpunk 2077.

Se in Italia mancano ancora avvisaglie simili, due utenti Reddit hanno fatto sapere di aver ricevuto le loro Collector’s Edition preordinate presso Best Buy con un ampio anticipo.

Curiosamente, uno dei pacchi contenente l’edizione da collezione recava un adesivo che intimava di non vendere le copie prima del 10 dicembre – non abbastanza da far demordere i rivenditori un po’ più “frettolosi”, sembrerebbe.

Allo stesso modo, su Twitter ci sono utenti che segnalano con tanto di foto di aver ricevuto una copia in anticipo sempre da Best Buy.

https://twitter.com/CohhCarnage/status/1334196025918185482?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1334196025918185482%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.videogameschronicle.com%2Fnews%2Fcyberpunk-2077s-street-date-has-been-broken%2F

Questo spiegherebbe in effetti come mai CD Projekt RED abbia pubblicato una sorta di “guida” allo spoiler pochi giorni fa.

È possibile che, per via del COVID-19 ma anche per le tradizionali questioni legate alla logistica, lo studio polacco fosse al corrente del rischio di aver unità di Cyberpunk 2077 in circolazione ampiamente prima del 10 dicembre e che abbia deciso di invitare la sua community a tenere comportamenti corretti sui social per evitare di rovinare l’esperienza a quanti non parteciperanno in anticipo alla festa.

Un leak era già trapelato alcune settimane fa ormai, di fronte al quale vi avevamo effettivamente messo al corrente del pericolo spoiler che iniziava a serpeggiare in rete.