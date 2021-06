Cyberpunk 2077, la prossima patch è “quasi pronta”: ecco quando arriva

CD Projekt è costantemente al lavoro per migliorare la qualità di Cyberpunk 2077, come dimostrato in occasione del lancio degli ultimi corposi aggiornamenti.

Secondo quanto rivelato durante una call per gli investitori, la compagnia avrebbe già in mente di lanciare presto una nuova patch di Cyberpunk 2077, che a differenza delle precedenti non dovrebbe essere un grande aggiornamento.

La software house polacca avrebbe dimostrato ai propri investitori la riduzione dei crash in seguito agli ultimi aggiornamenti, anche se il grafico rilasciato ha lasciato più di un dubbio agli esperti.

CD Projekt vuole portare il loro ultimo gioco ad uno stato più che accettabile anche per poter ritornare su PlayStation Store il prima possibile, dato che Sony pare abbia imposto dei requisiti che ancora non sono stati raggiunti.

La prossima patch di Cyberpunk 2077 arriverà fra qualche settimana.

In uno spezzone della chiamata, riportato da DSOGaming e che potete leggere nella sua interezza cliccando qui, il CEO Adam Kicinski ha avuto l’occasione di parlare nel dettaglio su quante patch sono state rilasciate fino ad oggi per Cyberpunk 2077.

Dopo aver spiegato che non è facile rispondere alla domanda perché hanno rilasciato sia patch più corpose che semplici hotfix, ha avuto l’occasione di poter parlare del prossimo aggiornamento, che a quanto pare sarebbe in arrivo già nelle prossime settimane.

Tuttavia, i giocatori di Cyberpunk 2077 non dovrebbero aspettarsi enormi cambiamenti, dato che come ammesso dallo stesso Kicinski non si tratterà di un grande aggiornamento:

«Non voglio preannunciare nulla; siamo pronti a dire che la prossima patch — che non sarà grande — arriverà fra un paio di settimane. È quasi pronta».

Il CEO di CD Projekt ha ammesso che gli aggiornamenti iniziali si sono concentrati maggiormente sul sistemare alcuni aspetti tecnici minimi del gioco, seppur contemporaneamente si fossero preoccupati di aggiustare bug del gioco.

Il loro focus era dunque basato sul garantire la stabilità del gioco e le corrette performance su ogni piattaforma disponibile, anticipando che in futuro potranno preoccuparsi di «migliorarne la qualità».

A questo punto agli utenti non resta che tenere gli occhi aperti in attesa che CD Projekt rilasci ufficialmente il prossimo aggiornamento, che dovrebbe dunque arrivare già questo mese.

CD Projekt RED ha da poco nominato un nuovo game director, affinché possa contribuire alla rinascita del loro ultimo RPG open world.

Questa mossa è in linea con i piani annunciati dalla compagnia, che ha rivelato di voler supportare Cyberpunk 2077 per diverso tempo con tanti aggiornamenti gratuiti e patch correttive.

Comunque, c’è ancora mistero su quando potremo effettivamente rivedere il gioco su PlayStation Store a causa dei limiti imposti da Sony: la stessa CD Projekt ha dichiarato di non avere idea di quando tornerà.