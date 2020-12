Cyberpunk 2077 e GTA 5, gli NPC a confronto

Cyberpunk 2077 è disponibile da alcuni giorni, sia su console old-gen che su PC e Google Stadia. Il titolo è da settimane sulla bocca di tutti, dopo la polemica legata alla versione old gen ritenuta obiettivamente non all’altezza delle aspettative.

Il titolo CD Projekt RED è quindi salito agli onori della cronaca anche per i motivi sbagliati. Ora, il canale Bear Gaming Asia ha deciso di mettere a confronto il gioco con un altro grande classico open world: Grand Theft Auto V.

Nel video sottostante possiamo notare le differenze riguardanti i vari NPC e le loro reazioni rispetto a ciò che accade loro in un determinato momento (ad esempio, dopo che gli puntiamo addosso un’arma da fuoco). Stando al filmato, sembra che i personaggi non giocanti di Cyberpunk 2077 agiscano in maniera del tutto diversa rispetto al gioco Rockstar Games.

Staremo a vedere se, dopo le attese patch di gennaio e febbraio (che dovrebbero migliorare e non poco la situazione generale, permettendo anche un ritorno sugli store di Xbox e PlayStation), il gioco CD Projekt migliorerà anche l’intelligenza artificiale dei NPC.

Cyberpunk 2077 riceverà una versione nativa per PS5 e Xbox Series X nel corso del 2021, la quale sarà gratuita per tutti i giocatori che già possiedono il gioco su PS4.

Sulle nostre pagine trovate in ogni caso anche il video confronto Xbox One X, Xbox Series S e Xbox Series X, oltre a un’analisi della versione console disponibile dal giorno di lancio quella della versione PlayStation 4 con un video confronto e un approfondimento a tema.

Cyberpunk 2077 è acquistabile da alcuni giorni su console PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.