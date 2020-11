Cyberpunk 2077 è costato più di GTA 5 (e guadagnerà altrettanto)?

Cyberpunk 2077 è il gioco di ruolo targato CD Projekt RED, la cui uscita è stata da poco posticipata al 10 dicembre 2020, un tempo aggiuntivo necessario a rendere il tutto perfetto su console current-gen.

In attesa di scoprire tutte le novità del Night City Wire del 19 novembre prossimo, degli analisti della società di intermediazione polacca DIMBOSS avrebbero azzardato un paragone davvero molto ardito tra il titolo dai creatori di The Witcher 3: Wild Hunt e un altro grande, grandissimo caposaldo del mondo dei videogiochi “a mondo aperto”: stiamo parlando ovviamente di Grand Theft Auto V.

Vorreste giocarci subito, vero?

Come riportato da Nintendo Smash, gli analisti prevedono che entro la fine dell’anno le spedizioni di Cyberpunk 2077 raggiungeranno i 21 milioni di copie e entro 12 mesi dal rilascio le vendite raggiungeranno le 34 milioni di unità.

La possibilità di una “sorpresa positiva” in quanto a vendite si avvicinerà ai risultati di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption II. Ma non solo: parlando nello specifico di GTA V, gli analisti hanno notato che il titolo CD Projekt RED ha la possibilità di superare Rockstar Games anche per quanto riguarda il budget speso, visto che si parla di 1,2 miliardi di PLN, ossia circa 314 milioni di dollari.

Quindi, se la previsione si rivelerà vera, Cyberpunk 2077 diventerà uno dei giochi più costosi della storia, superando il budget del quinto Grand Theft Auto, che ai tempi della sua uscita originale ha richiesto 265 milioni di dollari per lo sviluppo e la promozione. Si tratterebbe anche di una spesa quattro volte superiore quella impiegata per The Witcher 3: Wild Hunt (circa 310 milioni di PLN).

Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020, mentre ora è atteso sugli scaffali e negli store digitali a partire dal 10 dicembre prossimo. Il gioco è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Le edizioni del gioco per PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno invece nei negozi nel corso del prossimo anno.