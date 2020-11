Cyberpunk 2077, il vero Keanu Reeves esiste nel mondo di gioco?

Cyberpunk 2077 è l’attesissimo gioco di ruolo open world di CD Projekt RED, il quale ha da poco subito l’ennesimo e inatteso rinvio sulla tabella di marcia. Il team di sviluppo si è visto infatti costretto a posticipare il gioco al prossimo 10 dicembre 2020, un tempo extra necessario a rendere il tutto ancora più perfetto.

Ora, in attesa di scoprire tutte le novità del Night City Wire del 19 novembre prossimo (giorno in cui Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire in origine, è ora emersa una curiosità davvero sorprendente.

“No Save Point” è il nome del nuovo singolo dei Run The Jewels, una traccia che ascolteremo nella colonna sonora del gioco in uscita a dicembre. In una strofa, Killer Mike fa riferimento esplicito a Keanu Reeves (“Keanu Reeves, cyber arm under my sleeve”). Poco sotto, trovate la traccia su Spotify:

Nonostante Reeves sia già stato scelto per vestire i panni virtuali di Johnny Silverhand, sembra che entrambi i personaggi esistano nell’universo di Cyberpunk 2077. Insomma, si sarebbe di fatto creato un cosiddetto “celebrity paradox”, che accade quando una star esiste nello stesso universo di un personaggio da lei stessa interpretato. Staremo a vedere se nel gioco questa sorta di paradosso verrà in qualche modo evidenzato ulteriormente (o magari camuffato nel miglior modo possibile).

Cyberpunk 2077 avrebbe dovuto uscire su console PlayStation 4, Xbox One e piattaforma PC il 19 novembre 2020, mentre ora è atteso sugli scaffali e negli store digitali a partire dal 10 dicembre prossimo. Il gioco è atteso anche su Google Stadia lo stesso giorno delle altre versioni.

Le edizioni del gioco per PS5 e Xbox Series X del titolo CD Projekt RED arriveranno invece nei negozi nel corso del prossimo anno.