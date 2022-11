Cyberpunk 2077 diventa ancora più bello da vedere, grazie ai fan

Cyberpunk 2077 ha ricevuto col passare dei mesi una quantità considerevole di patch e hotfix di sistema, sebbene non siano mancate anche varie mod atte a migliorare le performance del gioco su PC.

Il titolo di CD Projekt RED (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) sta del resto vivendo una sorta di seconda giovinezza, cosa questa che ha dato il là a un supporto da parte dei fan ancora più massiccio.

Senza contare mod come quella in grado di per instillare la temuta Cyberpsicosi nel giocatore, direttamente da Cyberpunk Edgerunners, ora è il turno di una modifica lato grafica.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, due modder hanno rilasciato nuove texture in 4K e 8K per Cyberpunk 2077 davvero splendide.

I modder “V like tears” e “traitsu” hanno infatti rilasciato nuove texture in 4K e 8K per il gioco di CD Projekt, le quali modificano numerose superfici, come strade, muri, alberi, vegetazione, poster e altro ancora.

Inutile dire che consigliamo vivamente di scaricare queste nuove texture nel caso vogliate dare un boost all’impianto grafico del gioco.

Questi pacchetti sembrano utilizzare tecniche di IA per migliorare le texture originali, ragion per cui non rovineranno in alcun modo l’estetica del gioco, anche se ne aumenteranno di fatto la qualità visiva.

È possibile scaricare le nuove texture da qui e da qui. Chiaramente, ribadiamo che si tratta di materiale non ufficiale e quindi rilasciato in forma totalmente gratuita.

Restando in tema, di recente un altro fan ha deciso di aggiungere alcune interessanti novità legate alla lingua per quanto riguarda i personaggi e le bande presenti a Night City.

Ma non solo: lo scorso ottobre Cyberpunk 2077 ha ricevuto un nuovo hotfix che risolve i difetti della mappa riscontrati con il driver NVIDIA GeForce 522.25.

Infine, poche settimane fa CDPR ha annunciato anche un sequel di Cyberpunk 2077, ancora privo di titolo ufficiale.