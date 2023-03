Cyberpunk 2077 diventa ancora più bello da vedere, gratuitamente

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che ha recuperato molto del terreno perduto, tanto che ora è il turno di un nuovo pacchetto aggiuntivo gratis dei fan che rende il gioco davvero più bello da vedere.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha ricevuto col tempo vari aggiornamenti ufficiali e non in grado di renderlo sempre più interessante.

Dopo l’annuncio di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay – l’interesse dei giocatori sembra essere aumentato considerevolmente.

Ora, dopo che l’RPG d’azione open world è stato ottimizzato per Steam Deck, è stato finalmente rilasciato l’atteso Cyberpunk 2077 HD Reworked Project.

Come riportato anche da Wccftech, è ora disponibile per il download un nuovo pacchetto di texture per Cyberpunk 2077, che introduce nuove immagini ambientali ad alta risoluzione che rispettano lo stile estetico originale, offrendo al contempo una grafica migliorata e prestazioni ancora più alte.

Il pacchettoHD Reworked Project è stato sviluppato da Halk Hogan PL, lo stesso sviluppatore di The Witcher 3 HD Reworked Project, implementato nel gioco completo con l’aggiornamento next-gen rilasciato alcuni mesi fa per il titolo fantasy.

Come già accennato, il pacchetto introduce nuove texture ambientali ad alta risoluzione di strade, muri, terreno, vegetazione e oggetti presenti a Night City e nell’area delle Badlands, a un costo di prestazioni minimo con la giusta quantità di VRAM.

Ma non solo: il progetto Cyberpunk 2077 HD Reworked è stato rilasciato in due versioni diverse per una migliore fruibilità. La prima, Ultra Quality, presenta texture di altissima qualità consigliate per le risoluzioni 1440p e 4K.

La versione Balanced, invece, cerca di bilanciare la qualità delle texture con l’utilizzo della VRAM. Il pacchetto di texture può essere in ogni caso essere scaricato da Nexus Mods, in forma totalmente gratuita, da questo indirizzo.

Restando in tema, CD Projekt RED ha rilasciato alcune settimane fa un nuovo aggiornamento ufficiale per la versione PC di Cyberpunk 2077: ecco cosa cambia, nello specifico.

Per concludere, un fan ha di recente dato vita a una carrellata di immagini che immaginano un film ispirato a Cyberpunk 2077, come fosse stato realizzato negli anni ’80, grazie alle IA.