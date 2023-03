Cyberpunk 2077 è ottimizzato così bene che ora gira anche in portabilità

Cyberpunk 2077 è sicuramente un gioco che è partito con il piede sbagliato, sebbene col passare dei mesi il titolo ha sicuramente recuperato gran parte del terreno perduto.

Il gioco di ruolo di CD Projekt RED, che potete recuperare su Amazon, ha ricevuto col tempo vari aggiornamenti ufficiali in grado di renderlo sempre più ottimizzato.

Del resto, dopo l’annuncio di Phantom Liberty – ossia il DLC con nuovi elementi di storia e di gameplay – l’interesse dei giocatori sembra essersi alzato nuovamente.

Difatti, dopo le ultime voci circa un imminente update in arrivo, CD Projekt RED ha confermato che il suo RPG d’azione open world è ora ottimizzato per Steam Deck.

Come riportato anche da Gaming Bolt, via Twitter CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 è ora Steam Deck Verified, il che significa che è ora completamente ottimizzato per la piattaforma portatile di Valve.

Chi desidera quindi divertirsi con il gioco, ovunque esso sia, ha ora la possibilità di farlo in totale libertà. «Non ne avete mai abbastanza di Night City? Vorresti poterla portare con te, ovunque tu vada? Ora è possibile, perché Cyberpunk 2077 è stato verificato per la compatibilità con lo Steam Deck», recita il post ufficiale.

«Se avete già una copia del gioco nella vostra libreria di Steam, il gioco è pronto per essere eseguito sul vostro Steam Deck». Poco sotto, il tweet ufficiale di CDPR.

Can't get enough of Night City? Wish you could take it with you, wherever you go? Well now you can, because #Cyberpunk2077 has been Verified for #Steam Deck Compatibility!

If you already have a copy of the game in your Steam Library then it's ready to run on your Steam Deck. pic.twitter.com/sG7r3opJZ9

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 28, 2023