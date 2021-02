Cyberpunk 2077, disponibile l’aggiornamento 1.12 (su PC)

Continuano gli aggiornamento di Cyberpunk 2077 a opera di CD Projekt RED, che con il supporto post-lancio sta lavorando per sistemare i difetti tecnici che il titolo presentava sulle diverse piattaforme. Così, dopo l’aggiornamento maggiore dello scorso mese, a cui ha fatto seguito l’hotfix 1.11, ecco arrivare oggi l’hotfix 1.12 su PC, che si preoccupa di risolvere un importante inconveniente evidenziato nelle scorse ore.

I giocatori, infatti, avevano notato che il gioco presentava una vulnerabilità per cui, con l’esecuzione di parti remote di codice (anche per l’uso delle mod, o per i salvataggi), qualcuno avrebbe potuto tentare di eseguire delle violazioni nei riguardi dell’utente.

L'aggiornamento 1.12 di Cyberpunk 2077 è disponibile su PC

Con l’aggiornamento in questione, fa sapere CD Projekt, il problema è stato risolto e sono stati rimossi anche tutti i file DLL non ASLR. «L’aggiornamento risolve la vulnerabilità che poteva essere sfruttata come parte dell’esecuzione di codice remota» hanno scritto gli sviluppatori, mantenendosi estremamente sintetici.

Hotfix 1.12 is now available on PC! This update addresses the vulnerability that could be used as part of remote code execution (including save files):

– Fixed a buffer overrun issue.

– Removed/replaced non-ASLR DLLs. pic.twitter.com/LAkBfVpnXf — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 5, 2021

Il precedente hotfix 1.11 si era occupato, invece, di risolvere un game-breaking bug che compariva dopo l’aggiornamento maggiore 1.0, dove il personaggio di Takemura non andava avanti con una telefonata fondamentale per il prosieguo della storia.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Nel corso dell’anno arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, dove ora potete giocarci in retrocompatibilità. Se volete vedere come si comporta il gioco di ruolo su PlayStation 4 con l’ultimo aggiornamento, e in confronto alle versioni precedenti, trovate qui il nostro video dedicato.