Cyberpunk 2077 dà il benvenuto ai veicoli da combattimento

CD Projekt RED non ha ancora deciso quando rilasciare le versioni next-gen di Cyberpunk 2077, visto che ad oggi manca ancora una data ufficiale.

L’update PS5 e Xbox Series X|S del gioco non è ancora disponibile, cosa questa che ha spinto i possessori della versione PC a darci dentro per quanto riguarda mod di vario genere.

Mentre qualcuno ha deciso di dare vita a un simulatore di appuntamenti sexy che era finito anche nel mirino del team polacco è ora il turno di un’aggiunta davvero niente male.

Come riportato anche da Wccftech, una nuova mod di Cyberpunk 2077 è stata rilasciata online questa settimana e introduce una nuova caratteristica di gioco che stranamente mancava nel gioco base.

La mod Vehicle Combat rende possibile l’uso di armi mentre si guida un veicolo: a quanto pare, questa funzionalità è inclusa nel codice del gioco, ma è stata disabilitata per un motivo sconosciuto.

Questa avrebbe permesso al giocatore di usare le armi durante la guida, ma grazie al lavoro degli appassionati ora è stata in gran parte ripristinata. Ecco le novità:

Equipaggiare e usare tutte le armi a distanza quando si guida qualsiasi veicolo.

Equipaggiare e usare armi da mischia quando si guida un veicolo.

Usare inalatori e iniettori durante la guida, anche senza un’arma equipaggiata.

La mod di Cyberpunk 2077 Vehicle Combat rielabora anche il sistema legato alle forze di polizia e i punti ferita dei veicoli, al fine di migliorare l’esperienza generale.

La mod di Cyberpunk 2077 Vehicle Combat può essere scaricata da Nexus Mods, in forma totalmente gratuita, cliccando a questo indirizzo.

Ricordiamo che il gioco CDPR è un titolo che ha vissuto una notevole redenzione perché, dopo tutte le polemiche, è stato uno dei videogiochi più venduti del 2021.

Ma non solo: avete visto anche che c’è chi ha trasformato Night City in un diorama 3D, rendendo così la città in cui V compie le sue scorribande ancora più bella da vedere?