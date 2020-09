Cyberpunk 2077, CD Projekt RED rassicura sull’assenza di microtransazioni in Single Player

Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di Cyberpunk 2077 in più occasioni, svelando che presto sarebbero state diffusi i primi dettagli inerenti ai DLC e contenuti gratuiti post lancio e, soprattutto, sarebbero stati presenti microtransazioni nella componente multiplayer del titolo, ancora in sviluppo. CD Projekt RED, tuttavia, ha spiegato che queste ultime non saranno proposte in modo aggressivo, anzi, i giocatori «saranno felici di spendere i propri soldi».

Lo sviluppatore ha deciso di chiarire la situazione relativa alla modalità Single Player, rassicurando gli utenti, tramite un messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale del gioco, che nulla è cambiato per la storia, la quale sarà priva di qualsiasi tipo di microtransazioni e che il progetto multiplayer è completamente separato.

Cyberpunk multiplayer/online, which is a separate project, will have some microtransactions, but we said that a year ago already. Like always, expect us treating your money with respect. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 7, 2020

Purtroppo, attualmente non sappiamo molto sulla componente multiplayer del titolo, ma siamo sicuri che le prime informazioni arriveranno in seguito alla sua commercializzazione.

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà lanciato il prossimo 19 novembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre arriverà successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X. Recentemente vi abbiamo proposto anche alcune immagini che mettevano in risalto gli effetti in ray tracing, le avete viste?